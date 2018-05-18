Микель Артета согласился возглавить «Арсенал»

Автор: Евгений Морозов 0

Артета

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Микель Артета дал принципиальное согласие на то, чтобы возглавить «Арсенал». Официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщает источник, 36-летнего специалиста высоко ценит исполнительный директор «канониров» Иван Газидис.

Испанец выступал за красно-белых с 2012 по 2016 годы, после чего завершил карьеру. В составе «Арсенала» Артета провел 150 матчей, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Уход Венгера, фиаско «Малаги». Главные новости дня

Santi Cazorla

Санти Касорла не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Лоран Косельни после операции не выйдет на поле раньше декабря

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 