Микаэль Лаудруп может возглавить «Реал»

Бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером «Реала». Вчера Зинедин Зидан​ объявил об отставке с поста наставника «сливочных».

Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе «Реала» на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.

В настоящее время специалист возглавляет катарский клуб «Аль-Райян».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun