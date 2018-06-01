Микаэль Лаудруп может возглавить «Реал»

Автор: Михаил Серебряков 0

Michael Laudrup

Бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером «Реала». Вчера Зинедин Зидан​ объявил об отставке с поста наставника «сливочных».

Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе «Реала» на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.

В настоящее время специалист возглавляет катарский клуб «Аль-Райян».

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зидан

Зидан покинул «Реал», Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Дерби Каунти». Главные новости дня

Стали известны финалисты Лиги Европы, Роман Пилипчук покидает «Спартак», Гекдениз Карадениз завершает карьеру. Главные новости дня

Casillas

Икер Касильяс :«Барселона» cделала нам коридор несколько лет назад. Я бы тоже им устроил его»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 