Мигел Данни: «Зенит» — мой дом, поэтому покидать клуб будет грустно»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни рассказал о своих планах на будущее. Действующий контракт 33-летнего португальца с «Зенитом» истекает летом 2017 года.

«Не знаю, продлю ли летом контракт с «Зенитом». Я только вернулся на поле после травмы, недавно начал играть. Все знают, что «Зенит» — мой клуб, мой дом, поэтому покидать клуб будет грустно. В конце сезона будет видно.

Готов ли жить в России после завершения карьеры? Дома мы этот вопрос уже обсуждали. У детей тут много друзей, они играют в футбол, ходят в школу. Мы пока не приняли окончательного решения, будем думать», — заявил Данни.

В апреле 2016 года 33-летний португалец получил разрыв крестообразных связок колена. В текущем розыгрыше РФПЛ Мигел Данни принял участие в 1 матче, вернувшись в строй после тяжелой травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Record