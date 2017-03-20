Мигел Данни: «В моменте с моим голом был микроскопический офсайд»

Капитан «Зенита» Мигел Данни признал, что забил тульскому «Арсеналу» из офсайда. Португальский футболист заверил, что судьи могут ошибаться.

«Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок «Арсенала» его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол, здесь все случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.

Считаю, что и в первой половине играли неплохо. Здорово играл наш вратарь. Поэтому во время перерыва мы сказали, что надо продолжать играть так же, что и привело нас в итоге к положительному результату», — заявил Мигел Данни.

После 20 туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс