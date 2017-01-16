Мигель Данни сделал голевую передачу через минуту после выхода на свой первый за 8 месяцев матч

Португальский полузащитник «Зенита» Мигель Данни восстановился от травмы передней крестообразной связки. Сегодня 33-летний футболист впервые с весны прошлого года вышел на поле.

На 69-ой минуте товарищеского мачта с китайским «Чанчунь Ятай» хавбек заменил Сергея Зуйкова. Уже через минуту Данни отдал головой пас Юрию Жиркову. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-бело-голубых.

Повреждение колена Мигель получил в апреле 2016 года. В середине первого тайма матча со «Спартаком» игрок получил травму и был заменен.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»