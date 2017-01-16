Мигель Данни сделал голевую передачу через минуту после выхода на свой первый за 8 месяцев матч

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Данни

Португальский полузащитник «Зенита» Мигель Данни восстановился от травмы передней крестообразной связки. Сегодня 33-летний футболист впервые с весны прошлого года вышел на поле.

На 69-ой минуте товарищеского мачта с китайским «Чанчунь Ятай» хавбек заменил Сергея Зуйкова. Уже через минуту Данни отдал головой пас Юрию Жиркову. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу сине-бело-голубых.

Повреждение колена Мигель получил в апреле 2016 года. В середине первого тайма матча со «Спартаком» игрок получил травму и был заменен.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

 

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Sport inside: «Широков не сыграет на чемпионате мира»

Еженедельник «Футбол»: «Надеемся, что наш футбол не понесет потерь»

РФПЛ. Гол Еременко приносит ЦСКА победу над «Арсеналом»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 