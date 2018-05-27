Мигель Данни: «С удовольствием вернусь в «Зенит», если меня пригласят. Я еще способен поиграть год-два»

Автор: Евгений Морозов 0

Данни

Экс-хавбек «Зенита» Данни рассказал об уходе из питерского клуба. Также он заявил, что не против вернуться в команду.

– Расскажите, как уходили из «Зенита»? С кем говорили, как приняли решение?

– Я вообще не хотел уходить. Мог бы провести в клубе еще несколько лет. Но сменилось руководство, тренер, мой контракт закончился. Новое руководство и Роберто Манчинине захотели меня видеть в клубе.

Так что я стал искать другие варианты. Были предложения и от российских клубов. Но мы решили немного сменить обстановку, перебраться поближе к Португалии. Поэтому я и уехал из России. А так играл бы в «Зените», пока были бы силы.

– Есть ли шансы, что еще увидим вас в «Зените»? Может, на руководящих должностях?

– Не знаю, скоро буду решать, что делать дальше. Если когда-нибудь, да даже в следующем году, «Зенит» меня пригласит, я с удовольствием вернусь. «Зенит» – мой дом. Я еще способен поиграть год-два. Легко!

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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