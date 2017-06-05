Мигел Данни объявил об уходе из «Зенита»

Капитан «Зенита» Мигел Данни сообщил о своем уходе из клуба. Об этом игрок написал у себя в инстаграме.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед.

Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения», — написал игрок в своем инстаграме.

Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Инстаграм Мигела Данни