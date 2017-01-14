Между Диего Костой и Антонио Конте произошел конфликт, игрок намерен уехать в Китай

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Коста

Нападающий «Челси» Диего Коста намерен покинуть команду и переехать в Китай. Футболист не тренировался с английской командой последние три дня.

По сообщениям британских СМИ, Диего Коста получил щедрое предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», готового платить нападающему 30 млн. фунтов в год. Эта сумма превышает нынешнее жалование игрока «Челси» в три раза.

Агент нападающего Жорже Мендеш в пятницу провел встречу с президентом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», подтвердив желание своего клиента продолжить карьеру в Китае.

Три последних дня Коста не тренировался с «синими» и теперь вынужден пропустить субботний выезд к «Лестеру» в рамках Премьер-Лиги. Предположительно, Диего пожаловался на проблемы со спиной, которые медики клубы сочли необоснованными, что привело к конфликту с главным тренером команды Антонио Конте.

Сообщается, что конфликт Косты и Антонио Конте на тренировочном поле закончился тем, что итальянский тренер крикнул вдогонку уходящему игроку: «Ну, и проваливай в Китай!»

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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