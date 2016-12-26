«Метрострой»: «На «Крестовском» завершены все строительные работы»

Стадион «Крестовский» готов. Об этом 26 декабря написала в своем «Твиттере» представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», – написала Гигиняк.

Ранее сообщалось, что церемония открытия стадиона состоится в апреле 2017 года.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Екатерины Гигиняк