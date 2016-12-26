«Метрострой»: «На «Крестовском» завершены все строительные работы»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Крестовский

Стадион «Крестовский» готов. Об этом 26 декабря написала в своем «Твиттере» представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк.

«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», – написала Гигиняк.

Ранее сообщалось, что церемония открытия стадиона состоится в апреле 2017 года.

 

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Екатерины Гигиняк

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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