«Метрострой»: «На «Крестовском» завершены все строительные работы»

Стадион «Крестовский» готов. Об этом 26 декабря написала в своем «Твиттере» представитель «Метростроя» Екатерина Гигиняк.
«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», – написала Гигиняк.
Ранее сообщалось, что церемония открытия стадиона состоится в апреле 2017 года.
В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня.
— Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Екатерины Гигиняк