Месут Озил: «В Англии я стал намного жестче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил рассказал о том, как поменяла его английская Премьер-Лига. 28-летний футболист считает, что стал более жестким игроком после перехода в стан «канониров».

«Премьер-Лига — самая сложная задача, с которой я сталкивался в футболе. Если вы не справляетесь здесь, будете плакаться, то вы — прошлое. Это то, что мне пришлось освоить в первые несколько месяцев после перехода из «Реала».

В Англии вы не замечаете, насколько тяжело игрокам во время матча. Вы не замечаете, сколь много ударов выдерживает тело футболиста. Вы настолько полны адреналина, что не чувствуете боли, но затем, под душем, вы ее обнаруживаете. После некоторых матчей мои голени выглядели так, как будто кто-то прошелся по ним молотком.

Но сегодня я уже привык ко всему этому. Это английский футбол, который я люблю. В «Арсенале» я стал жестче. Я нарастил мышцы, поэтому теперь лучше справляюсь с физическими вызовами», — заявил Озил.

Напомним, что в нынешнем сезоне Месут Озил провел 34 матча во всех турнирах за «канониров», в которых отличился 10 голами и 12 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com