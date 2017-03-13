Месут Озил может стать футболистом «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Месут Озил

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб. Игроком интересуется другой гранд АПЛ.

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести 28-летнего хавбека летом. В трансфере лично нуждается главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо. О сумме предполагаемой сделки ничего не сообщается.

По некоторым данным, «Арсенал» и Озил так и не договорились о продлении контракта. В текущем сезоне Премьер-лиги немец провел 22 игры и забил 5 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football London

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