Месут Озил: «Когда я с отцом пошел сдавать турецкий паспорт, сотрудник консульства не хотел нас принимать»

Полузащитник сборной Германии Месут Озил рассказал, как он решил выступать именно за эту национальную команду. Напомним, футболист имеет турецкие корни.

«Как отреагировали мои родители на то, что я решил выступать за сборную Германии? Они позволили мне самому принять решение. Хотя мама хотела, чтобы я выбрал Турцию. Рассказывала мне про Зонгулдак, город, в котором они с отцом родились. Я даже ездил туда. Но там я не чувствовал себя как дома. А отец, кстати, был за Германию. Ну, а я взвесил все «за» и «против» и решил. Мечтой всей моей жизни было стать игроком мирового уровня, поэтому я выбрал немецкую сборную.

Правда ли, что в консульстве Турции не хотели принимать обратно мой турецкий паспорт? Да. Мы пошли с отцом сдавать мой паспорт, но сотрудник консульства не захотел нас принимать. Мы сидели и ждали своей очереди, но раньше нас в кабинет проходили люди, которые приходили позже. И так несколько дней. Сотрудник не желал рассматривать мое дело. Но это не могло продолжаться вечно. На второй день все получилось. Но трудности на этом не закончились. После первого матча за сборную Германии я был вынужден закрыть свой сайт. Болельщики оскорбляли меня грязными словами. Они не понимали, почему я так поступил. Им мое решение казалось неверным», — заявил полузащитник «Арсенала».

Напомним, за сборную Германии Месут провел 87 матчей и забил 22 гола. В составе «бундестим» 29-летний полузащитник становился бронзовым призером ЧЕ 2012 и 2016 годов, занимал третье место на мундиале-2010 и выигрывал ЧМ-2014.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»