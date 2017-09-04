Лионель Месси не продлевает контракт с «Барселоной» из-за Марии Бартомеу

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной». Согласно источнику, нападающий не хочет подписывать новое соглашение пока идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу.

Если 30-летний игрок не подпишет контракт в этот период, то повлияет на количество подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть «Барселону» летом 2018 года на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: AS