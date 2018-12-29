Месси может вернуться в сборную Аргентины, стал известен новый генеральный директор «Локомотива», Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Месси

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 29 декабря.

1. Лионель Месси может вернуться в сборную Аргентины

По этому поводу высказался исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони.

2. Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи

На чемпионате мира в России сборная Англии заняла четвертое место.

3. «Бавария» может приобрести 18-летнего нападающего «Челси» за 13 миллионов фунтов

Молодого таланта зовут Каллум Хадсон-Одой.

4. Василий Кикнадзе — новый гендиректор «Локомотива»

Илья Геркус недавно объявил об уходе из команды.  

5. Эрик Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Немецкий специалист покинул аналогичный пост в «Локомотиве». 

6. «Спартак» заработал более миллиарда рублей на продаже билетов и абонементов

Клуб подвел финансовые итоги сезона-2017/18.

Фото: Сергей Дроняев

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