Месси может вернуться в сборную Аргентины, стал известен новый генеральный директор «Локомотива», Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 29 декабря.
1. Лионель Месси может вернуться в сборную Аргентины
По этому поводу высказался исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони.
2. Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи
На чемпионате мира в России сборная Англии заняла четвертое место.
3. «Бавария» может приобрести 18-летнего нападающего «Челси» за 13 миллионов фунтов
Молодого таланта зовут Каллум Хадсон-Одой.
4. Василий Кикнадзе — новый гендиректор «Локомотива»
Илья Геркус недавно объявил об уходе из команды.
5. Эрик Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»
Немецкий специалист покинул аналогичный пост в «Локомотиве».
6. «Спартак» заработал более миллиарда рублей на продаже билетов и абонементов
Клуб подвел финансовые итоги сезона-2017/18.
Фото: Сергей Дроняев