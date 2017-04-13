Месси и Неймар не вышли на тренировку «Барселоны»

Нападающие «Барсы» Лионель Месси и Неймар не вышли на тренировку команды на следующий день после поражения от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Так форварды отреагировали на критику от Луиса Энрике.

Главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике долго общался с футболистами перед занятием, отчитывая их за плохую игру в Турине. Отношения между специалистом и игроками вновь накалились после слов тренера на пресс-конференции о том, что его подопечные действовали слишком вяло в поединке с «Юве». После речи наставника Месси в сопровождении Неймара покинул поле и стал работать индивидуально, несмотря на то что клуб не сообщал ни о каких проблемах Лионеля со здоровьем.

Ответный матч «Барселона» — «Ювентус» пройдет 19 апреля на «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»