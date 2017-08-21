Месси и другие лидеры «Барселоны» напряжены из-за ситуации с трансферами команды

Лидеры «Барселоны» недовольны руководителями клуба, в частности, техническим директором Роберто Фернандесом. Ведущие футболисты команды напряжены из-за ситуации с транферами.

Это одна из причин, почему форвард Лионель Месси до сих пор не продлил контракт с «Барселоной». 30-летний аргентинец обеспокоен тем, какой проект ему будет предложен клубом.

Данный вопрос волнует и других лидеров каталонцев. Это своим недавним интервью подтвердил полузащитник Андрес Иньеста.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena SER