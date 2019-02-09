Менхенгладбахская «Боруссия» рассматривает Килиана Азара в качестве замены Торгану Азару

Автор: Владислав Маслов 0

Руководство немецкого клуба видит в молодом бельгийце замену его старшему брату. Трансфер Килиана Азара принадлежит лондонскому «Челси».

По сообщениям немецких СМИ, менхенгладбахская «Боруссия» проявляет интерес к бельгийскому нападающему «Челси» Килиану Азару.

Согласно данным источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру форварда в качестве замены его брату, Торгану Азару.

Ранее сообщалось, что бельгиец отказывается продлевать свой контракт с «жеребцами», который истекает летом 2020 года, поэтому немцы могут продать его за 42 млн евро. Интерес к Торгану проявляют испанские «Севилья», «Валенсия», мадридский «Атлетико», английские «Челси» и «Ливерпуль».

Что касается 23-летнего Килиана, в нынешнем сезоне он на правах аренды выступает за бельгийский «Серкль Брюгге». В 13 матчах чемпионата Бельгии стал автором двух забитых мячей. Его контракт с «Челси» действует до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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