Менеджер «Шанхай СИПГ»: «Оскар чувствовал себя ужасно в «Челси»

Генеральный менеджер «Шанхай СИПГ» Суй Гуянг раскрыл причину ухода Оскара из «Челси». Бразильский игрок не списался в схему нового тренера Антонио Конте.

«Оскар оказался в немилости Антонио Конте, поскольку ему не нашлось места в схеме 3-4-3. Это сыграло ключевую роль в его желании уйти. Оскар чувствовал себя ужасно, сидя на скамейке в «Челси», ведь он ещё очень молод.

Оскар хочет вернуться в ряды национальной сборной Бразилии. Некоторые его соотечественники выступают в Китай и вызываются в сборную. Это помогло ему принять решение о переезде.

Конечно, назначение Андре Виллаш-Боаша стало плюсом. Оскар знает, что мы — амбициозный клуб», — цитирует Гуянга источник.

Напоминаем, что трансфер 25-летнего Оскара в китайский «Шанхай СИПГ» составил 52 миллиона фунтов. Бразилец будет получать 20 миллионов фунтов в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com