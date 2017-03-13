Мемфис Депай: «Всегда мечтал забить с середины поля»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал свой гол в матче с «Тулузой». Нидерландский футболист на 82-й минуте решился на удар с центра поля, который застал врасплох вратаря соперника.

«Это удивительный гол. Поражен, что сумел его исполнить. Я пробовал забить с центра поля в течение нескольких лет, всегда мечтал об этом. Однажды попал в перекладину. Рад, что наконец-то забил. Это замечательный гол. Доволен победой и тремя набранными очками», — заявил Депай.

Memphis Depay's halfway line wondergoal is a beauty to behold https://t.co/rHKgzoe06N pic.twitter.com/CBKjjzPWpT — Goal (@goal) March 12, 2017

В текущем розыгрыше Лиги 1 Мемфис Депай принял участие в 9 матчах, в которых отметился 5 забитыми мячами. После 28 туров «Лион» занимает 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe