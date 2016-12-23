Мемфис Депай решил покинуть «Манчестер Юнайтед»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Мемфис Депай

Голландец попросил Жозе Моуринью выставить его на трансфер. Это может значительно упростить игроку переход в другой клуб.

Интерес к Депаю проявляют «Спартак», «Эвертон» и «Фенербахче». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с футболистом за 12,5 млн евро. Моуринью подтвердил, что «МЮ» готов рассматривать варианты с продажей 22-летнего вингера.

Депай перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015, сыграл в его составе 33 матча и забил 2 мяча, так и не став игроком основы.

Фото: Global Look Press
Источник: Sporx

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Антон Муша

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