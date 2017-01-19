Мемфис Депай прибыл в Лион

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с представителями местного «Лиона». Переход голландца в «Лион» ранее подтвердил президент клуба.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал информацию о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая во французский клуб.

«Мы достигли принципиального соглашения с «МЮ», сейчас остается только уладить формальности», — сказал Ола.

Как сообщили во французском клубе, 22-летний голландец прилетел в Лион в сопровождении своего агента.

Ранее сообщалось, что Депай заинтересован в смене обстановки, так как в «Манчестер Юнайтед» он не является основным исполнителем. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл лишь в четырех матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Лиона»