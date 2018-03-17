Мемфис Депай: «Поражение от ЦСКА – позор для «Лиона»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал поражение от ЦСКА в ответном матче 1/8 Лиги Европы (2:3). Голландец считает, что поражение от москвичей — это позор.

«Такое иногда случается в футболе. В первом тайме у нас была возможность поставить ЦСКА в неудобное положение. Мы не использовали свои возможности, а затем пропустили. Мы сумели сравнять счет, но затем бросили играть.

Это поражение – позор. Когда возвращаешься из Москвы с победой, ты обязан победить дома. Но нам не удалось сделать это», – сказал Депай.

Напомним, на домашнем поле ЦСКА уступил «Лиону» со счетом 0:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport

