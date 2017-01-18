Мемфис Депай подпишет контракт «Лионом» до 2021 года

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Депай

Голландский футболист «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай сменит клуб на этой неделе. Об этом сообщают европейские СМИ.

Как стало известно, «Лион» и «Манчестер Юнайтед» достигли взаимного согласия по сумме трансфера 22-летнего хавбека. Сам голландец перейдет ко «львам» на четыре с половиной года. Об остальных деталях сделки не сообщается.

Ранее сообщалось, что для подписания контракта с французским клубом Депай отправится в Лион в ближайшие 48 часов. Там же полузащитник и пройдет медицинское обследование.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe
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Дмитрий Темников
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