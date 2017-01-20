Мемфис Депай перешел в «Лион»

Автор: Никита Пронин 0 Comments
Мемфис Депай
Мемфис Депай официально стал игроком «Лиона». Сам футболист поблагодарил болельщиков «манкунианцев».

«Спасибо за все воспоминания во время моего пребывания с «красными дьяволами». Я никогда не забуду вашу поддержку в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, вы будете мной гордиться», — написал Ме Депай в своем аккаунте в Twitter.

Сообщается, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро вместе с бонусами. Также отметим, что у «Манчестера» будет пункт обратного выкупа голландца.

В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл лишь в четырех матчах. Результативными действиями игрок не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Депая

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Никита Пронин

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