Мексиканская авиакомпания снизила цены на билеты в Корею на 20% в качестве благодарности за победу над Германией

Сборная Мексики вышла из группы F со второго места, несмотря на поражение от Швеции (0:3). В параллельном матче Южная Корея обыграла Германию (2:0) и помогла мексиканцам остаться вторыми.

Авиакомпания Aeromexico устроила акцию клиентам, которые намерены отправиться в Южную Корею. Цены на билеты в этом направлении были снижены на 20 процентов.

Компания этим жестом отблагодарила корейцев за победу над Германией.

Билеты можно купить со скидкой до 1 июля, но на даты в течение года.

Фото: Global Look Press

Источник: www.aeromexico.com