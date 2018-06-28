Мексиканская авиакомпания снизила цены на билеты в Корею на 20% в качестве благодарности за победу над Германией

Автор: Михаил Серебряков 0

сборная Южной Кореи

Сборная Мексики вышла из группы F со второго места, несмотря на поражение от Швеции (0:3). В параллельном матче Южная Корея обыграла Германию (2:0) и помогла мексиканцам остаться вторыми.

Авиакомпания Aeromexico устроила акцию клиентам, которые намерены отправиться в Южную Корею. Цены на билеты в этом направлении были снижены на 20 процентов.

Компания этим жестом отблагодарила корейцев за победу над Германией.

Билеты можно купить со скидкой до 1 июля, но на даты в течение года.

Фото: Global Look Press
Источник:  www.aeromexico.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 23 июня

ЧМ-2018. Группа F. 2-й тур. Мексика побеждает Южную Корею

Germany

Немцы вдесятером дожали шведов, Акинфеев вошел в шорт-лист «Наполи». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 