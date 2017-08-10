Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 160 миллионов евро

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом утверждает испанское издание Marca.

Клубы уже согласовали трансфер 18-летнего форварда и обмениваются документами. В ближайшее время юристы одобрят сделку, после чего молодой француз подпишет контракт с парижанами. «ПСЖ» заплатит за Мбаппе 160 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

25 июля Marca сообщала, что «Монако» согласовал трансфер Мбаппе с мадридским «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»