Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 160 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Килиан Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом утверждает испанское издание Marca.

Клубы уже согласовали трансфер 18-летнего форварда и обмениваются документами. В ближайшее время юристы одобрят сделку, после чего молодой француз подпишет контракт с парижанами. «ПСЖ» заплатит за Мбаппе 160 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

25 июля Marca сообщала, что «Монако» согласовал трансфер Мбаппе с мадридским «Реалом».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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