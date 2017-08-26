Мбаппе намерен перейти в «ПСЖ», «Монако» хочет продать игрока «Реалу»

Автор: Владимир Шевелев 0

Килиан Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может перейти в «Пари Сен-Жермен» или в «Реал». Парижане продолжают вести переговоры о трансфере 18-летнего форварда сборной Франции, но «Монако» предпочел бы отпустить игрока в мадридский клуб.

«Монако» оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро и хочет сохранить в команде как минимум еще на один сезон. «ПСЖ» опасается, что из-за этого трансфера нарушит правила финансового фэйр-плей, но изучает все возможные варианты.

«Реал», делавший предварительные предложения о переходе Мбаппе этим летом, похоже, готов отложить сделку на год. Отметим, что футболист, который пропустил уже несколько игр по решению главного тренера Леонарду Жардима, отказывается от нового контракта с клубом.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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