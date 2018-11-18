Мбаппе может оказаться в «Барселоне», Фалькао хочет уйти из «Монако», Рауш может не сыграть со шведами. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Мбаппе

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 ноября.

1. Лига наций. 17 ноября. Результаты дня

 

2. Киллиан Мбаппе может перейти в «Барселону» 

Это может произойти, если «ПСЖ» накажут за нарушение ФФП.

3. Константин Рауш пропустил тренировку сборной России

Он может не сыграть со Швецией.

4. Фалькао хочет уйти из «Монако»

32-летний форвард предложил свои услуги «Реалу».

5. Мохамед Салах извинился перед девочкой за поздний забитый гол

Она просила его отличиться пораньше.

Фото: Global Look Press

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