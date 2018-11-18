Мбаппе может оказаться в «Барселоне», Фалькао хочет уйти из «Монако», Рауш может не сыграть со шведами. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 ноября.
1. Лига наций. 17 ноября. Результаты дня
2. Киллиан Мбаппе может перейти в «Барселону»
Это может произойти, если «ПСЖ» накажут за нарушение ФФП.
3. Константин Рауш пропустил тренировку сборной России
Он может не сыграть со Швецией.
4. Фалькао хочет уйти из «Монако»
32-летний форвард предложил свои услуги «Реалу».
5. Мохамед Салах извинился перед девочкой за поздний забитый гол
Она просила его отличиться пораньше.
Фото: Global Look Press