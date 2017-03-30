Махмуд Дауд перейдет в дортмундскую «Боруссию» этим летом

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Махмуд Дауд

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дауд в межсезонье сменит клуб. Но не название команды.

Менхенгладбахцы подтвердили, что летом – за год до истечения срока своего контракта – 21-летний хавбек переберется в Дортмунд. Контракт игрока сирийского происхождения со своим новым клубом будет рассчитан до лета 2022 года.

Детали сделки не разглашаются, однако ранее стало известно, что трансфер Дауда обойдется дортмундской команде примерно в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Махмуд Дауд провел 19 матчей в Бундеслиге, забил один мяч и сделал 4 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

ИсточникФК «Боруссия» Менхенгладбах

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Владимир Шевелев

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