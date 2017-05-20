Мауро Икарди вызвали в сборную Аргентины

Автор: Дмитрий Темников 0

Перишич и Икарди

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал состав команды на ближайшие матчи. Впервые за долгое время в список попал нападающий «Интера» Мауро Икарди.

Стоит упомянуть, что форвард не вызывался в сборную в период работы главным тренером Эдгардо Баусы. 58-летний специалист был назначен на данную должность в августе 216 года, а был уволен 11 апреля.

«Альбиселесте» в ближайшее время проведет две товарищеские игры. 9 июня аргентинцы сыграют с Бразилией, а через 4 дня с Сингапуром.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины

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