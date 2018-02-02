Мауро Икарди поссорился с одноклубниками и женой

Автор: Евгений Морозов 0

Мауро Икарди

Мауро Икарди поругался с женой и партнерами по команде. Его переход в «Реал» все вероятнее.

Аргентинец поссорился с Иваном Перишичем и Марсело Брозовичем после ничьей со «СПАЛом» (2:2, 22 тур Серии А). Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке.

У Икарди также конфликт с супругой и агентом Вандой Нарой. Напомним, что в 2013 году Нара развелась с Макси Лопесом ради Икарди.

На протяжении нескольких месяцев сообщается об интересе к Икарди со стороны мадридского«Реала».

В текущем сезоне Икарди забил 18 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах всех турниров.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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