Мауро Икарди почти перешел в «Реал»

Автор: Евгений Морозов 0

Мауро Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прошел медосмотр для «Реала». Сообщается, что трансфер, оцениваемый в 110 миллионов евро, может состояться в течение этой недели.

При этом, по информации источника, главный тренер сливочных Зинедин Зидан не в восторге от возможного перехода аргентинца, поскольку тот является прямым конкурентом в атаке Кариму Бензема, которому продолжает доверять французский специалист.

В нынешнем сезоне Икарди провел 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Express.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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