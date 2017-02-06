Мауро Икарди и Иван Перишич дисквалифицированы на два матча

Иван Перишич и Мауро Икарди не сыграют в двух следующих матчах. Дисциплинарный комитет серии А дисквалифицировал двух футболистов «Интера» по итогам матча 23-го тура серии А с «Ювентусом» (0:1).

Полузащитник миланцев Иван Перишич был удален в самом конце матча и пытался оспорить решение арбитра Николы Риццоли. Форвард Мауро Икарди после финального свистка пнул мяч в сторону судьи.

Если апелляция «Интера» не будет удовлетворена, то оба игрока пропустят матчи с «Эмполи» и «Болоньей».

Фото: Global Look Press

Источник: corriere dello sport