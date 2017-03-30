Маурисио Почеттино: «Я люблю только «Тоттенхэм» и «Эспаньол»

На прошлой неделе Маурисио Почеттино встретился с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Главный тренер «шпор» дал комментарии по этому поводу.

«Это было совпадение. Я болельщик «Эспаньола». Думаю, в связи с этим нет необходимости говорить слишком много.

По аналогии, если Дэниэл Леви уволит меня в ближайшие годы, не будет никакой возможности возглавить «Арсенал». На мой взгляд, важно хранить верность. Я люблю «Эспаньол» и «Тоттенхэм» и никогда не перейду в «Арсенал» или «Барселону».

Напомним, будучи футболистом, Почеттино выступал за другой клуб из столицы Каталонии – «Эспаньол». Там же аргентинец начал тренерскую карьеру.

В текущем сезоне «Тоттенхэм», возглавляемый Маурисио Почеттино, с 59 очками идет на втором месте в АПЛ после 28 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Hotspur Related