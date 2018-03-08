Маурисио Почеттино: «Я испытываю гордость. Сегодня мы играли в фантастический футбол и доминировали до первого гола»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал вылет от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 2:2, во ответной встрече матч завершился со счетом 1:2 в пользу итальянцев.

«Менее чем за три минуты мы пропустили два гола, совершив две грубых ошибки, вот почему мы вылетели. В обоих матчах мы заслуживали большего. Я испытываю гордость. Сегодня мы играли в фантастический футбол и доминировали до первого гола.

Конечно, мы расстроены, но это часть процесса роста. Продолжим двигаться вперед, но мы очень разочарованы. Мы создали много моментов и заслуживали большего, но футбол – это не про «заслужили», нужно забивать и не пропускать.

«Ювентус» только два-три раза приблизился к нашим воротам, но они обладают классом, поэтому и забивают, если соперник ошибается.

Мы играли против еще одной очень большой команды. Нам было тяжело. Это позитивный момент для будущего. Нужны такие игры, чтобы игрок рос и конкурировал на таком уровне», – сказал Почеттино.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC