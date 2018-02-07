Маурисио Почеттино: «Симуляции – это скилл, который нужно отрабатывать на тренировках»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттиносчитает, что чрезмерная зацикленность людей на желании усмотреть в игре футболистов жульничество может привести к тому, что мы потеряем футбол. Такую идею высказал аргентинский специалист на фоне всеобщего порицания игрока его команды Деле Алли, который получил желтую карточку за симуляцию в недавнем матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Да, там была желтая карточка. Такое случается. Арбитр был прав. Но проблема в том, что уж очень щепетильно относятся к этой ситуации, слишком много внимания приковано к Деле Алли. Порой чересчур много. А случай-то пустяковый.

Послушайте, у Алли много и плюсов. Конечно, он не идеален. Таких людей не бывает. Он умный парень, но слегка непослушный. Но я больше беспокоюсь не из-за этой ситуации, а из-за того, что таким отношением мы изменим игру, которую мы знаем. Цель футбола – перехитрить соперника. Готовясь к матчу тактически, мы хотим перехитрить соперника. С симуляциями все так же. 20 или 30 лет назад мы поздравляли игрока, когда ему удавалось перехитрить судью. Всегда нужно падать, если был контакт. Игрок должен помочь судье принять решение. Судьи неохотно ставят пенальти, поэтому игрок должен сделать эпизод максимально похожим на пенальти. Тогда рефери будет легче принять решение. Куча пенальти не ставят только потому, что игроки стараются устоять на ногах», — говорит специалист. В этой же беседе с журналистами Маурисио выступил против введения видеоповторов и сказал, что симуляции – это скилл, который нужно отрабатывать на тренировках. Фото: Global Look Press

Источник: ESPN