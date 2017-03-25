Маурисио Почеттино провел встречу с Жозепом Бартомеу

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встретился с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу. Встреча прошла в ресторане «Фарга».

25 марта Маурисио Почеттино провел встречу с президентом «сине-гранатовых» в ресторане «Фарга». В лондонском клубе заявили, что в курсе встречи Почеттино и Бартомеу, однако не уточнили, было ли известно о ней заранее.

Стоит отметить, что аргентинский тренер является одним из главных кандидатов на замену Луису Энрике, который покинет клуб в конце сезона.

Также напомним об интересе «Барселоны» к нынешнему тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, которому предложили контракт на три года с зарплатой в 8,5 миллионов евро.

За 10 туров до конца «Тоттенхем» отстает от «Челси» на десять очков. «Барселона» в Ла Лиге имеет на одну игру больше и отстает от «Реала» на два балла.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times