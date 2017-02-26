Маурисио Почеттино: «Мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы»

«Тоттенхэм» пока не готов выигрывать трофеи, но скоро все изменится. Об этом заявил главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино.

«Мы подняли планку ожиданий, потому что в прошлом сезоне мы занимали второе и третье место в лиге, и это хорошо. Может быть, мы ещё не готовы. Это как со стадионом: мы хотим переехать туда сегодня, но ещё не готовы играть там. Мы должны подождать, чтобы создать фундамент.

Наш президент заложил основы: новые объекты на тренировочной базе и новый стадион, чтобы помочь команде стать лучше, а клубу — больше. Мы на пути к созданию одного из лучших клубов Европы. Но мы должны быть терпеливы», — заявил Почеттино.

«Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» (4:0) в рамках 26-го тура АПЛ. Благодаря этой победе, «шпоры» набрали 53 очка и поднялись на второе место.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian