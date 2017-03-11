Маурисио Почеттино может сменить Унаи Эмери в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в тренере лондонского «Тоттенхема» Маурисио Почеттино. Отметим, что аргентинец выступал за «парижан» в качестве игрока.

Руководство «ПСЖ» видит в Почеттино потенциальную замену нынешнему тренеру Унаи Эмери, который может покинуть французский клуб уже после текущего сезона.

Контракт Маурисио с «Тоттенхемом» рассчитан до лета 2019 года.

Почеттино выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год.

«Тоттенхем» делит с «Манчестер Сити» вторую и третью строчку имея в активе по 56 очков. «ПСЖ» занимает третью строчку в Лиги 1 отставая от «Монако» на три балла.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com