Маурисио Почеттино может сменить Унаи Эмери в «ПСЖ»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Почеттино

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в тренере лондонского «Тоттенхема» Маурисио Почеттино. Отметим, что аргентинец выступал за «парижан» в качестве игрока.

Руководство «ПСЖ» видит в Почеттино потенциальную замену нынешнему тренеру Унаи Эмери, который может покинуть французский клуб уже после текущего сезона.

Контракт Маурисио с «Тоттенхемом» рассчитан до лета 2019 года.

Почеттино выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год.

«Тоттенхем» делит с «Манчестер Сити» вторую и третью строчку имея в активе по 56 очков. «ПСЖ» занимает третью строчку в Лиги 1 отставая от «Монако» на три балла.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Никита Пронин

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