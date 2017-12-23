Маурисио Почеттино: «Конечно же, «Бернли» по силам выйти в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от выездной встречи с «Бернли» в рамках 19-го тура АПЛ. Встреча состоится 23 декабря и начнется в 20:30 мск.

«Конечно же, «Бернли» по силам выйти в Лигу чемпионов. Слушайте, два года назад «Лестер» мог выиграть АПЛ — и он ее выиграл. В футболе все может случиться. Они хорошо себя чувствуют и играют уверенно.

Это будет сложно, потому что они конкурируют с большими командами, как и мы, но в футболе все может случиться. Они играют просто, но иногда сложно играть так же просто, как это делают они. Мы должны быть готовы к борьбе. Меня не удивляют успехи соперника», — сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports