Маурисио может стать игроком «Сан-Паулу»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Маурисио

Бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио может вернуться на родину. На игрока нацелен один из топ-клубов Южной Америки.

По данным местных СМИ, «Сан-Паулу» нуждается в центральном полузащитнике. Выбор руководства клуба пал именно на Маурисио.  «Трехцветные» планируют совершить данный трансфер зимой. В ближайшее время «Зениту» поступит официальное предложение.

В России 28-летний футболист играет с 2010 года. 5 лет хавбек защищал цвета «Терека», а в начале этого года перешел в стан сине-бело-голубых.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Esportes Mais

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