Маурисио может стать игроком «Ростова» или «Зенита»

Бразильский защитник московского «Спартака» Маурисио может покинуть нынешнюю команду. В услугах футболиста заинтересованы призеры прошлогоднего сезона РФПЛ.

В данный момент права на Маурисио принадлежат итальянскому «Лацио», однако римляне готовы рассмотреть любые предложения по продаже 28-летнего игрока. Известно, что «Зенит» и «Ростов» готовы приобрести южноамериканца в июле.

В «Спартак» защитник перешел на правах аренды прошлым летом. На его счету 10 матчей за красно-белых и один забитый гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tuttomercatoweb