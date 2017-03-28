Маурицио Сарри: «Я заноза в заднице»

Главный тренер «Наполи» высказался о своем характере и ситуации в итальянском футболе. Он был категоричен.

«После премии лучшему тренеру Италии-2015/16 я не стану более политкорректным в своих высказываниях. Я по природе своей – заноза в заднице.

После матча «Наполи» и «Эмполи» я жаловался на календарь, говорил, что при его составлении кому-то не хватило проницательности. Мы должны внимательнее относиться к командам, которые представляют Италию в Европе.

Я также замечал, что больше всех пенальти получает «Рома». И я не собираюсь меняться, даже если я вскоре приму «Ювентус», а не команду третьего дивизиона.

Возможно, 20 команд в Серии А – это слишком много. Может, нам нужно изменить что-то еще».

На вопрос о предстоящих матчах Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» Сарри высказался: «Я не буду их смотреть. Мы больше не участвуем в турнире. Я не хочу смотреть другие матчи Лиги чемпионов».

В текущем сезоне «Наполи» с 63 очками занимает третье место в Серии А после 29 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia