Маурицио Сарри хочет избавиться от Альваро Мораты и Оливье Жиру, чтобы купить Гонсало Игуаина

Сразу два нападающих лондонского клуба могут покинуть лондонский клуб. Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в летнее трансферное окно намерен выставить на трансфер нападающих Альваро Морату и Оливье Жиру.

По информации источника, итальянский специалист рассчитывает переманить в свой новый клуб форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, с которым он работал в «Наполи».

Предполагается, что Мората станет частью сделки по покупке Игуаина. Испанский нападающий уже выступал за туринцев с 2014 по 2016 год. Информации о том, где может продолжить карьеру Жиру, нет.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Игуаин готов к переходу в «Челси». 30-летний аргентинец готов к понижению зарплаты до 7 миллионов евро в год. В «Старой синьоре» его доход составляет 7,5 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com