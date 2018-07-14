Маурицио Сарри возглавил «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0

Маурицио Сарри

Новым главным тренером «Челси» стал Маурицио Сарри. Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года.

Оклад Сарри в лондонском клубе составит около 6 миллионов евро за год.

Ассистентом 59-летнего специалиста будет экс-форвард «синих» Джанфранко Дзола.

Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год, признавался болельщиками лучшим игроком в истории клуба.

Маурицио Сарри начал тренерскую карьеру в 1990 году. В 2015 году возглавил «Наполи».

С партенопейцами Сарри дважды занимал вторые места в серии А, один раз финишировал на третьем.

По итогам сезона-2015/16 получил приз лучшему тренеру чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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