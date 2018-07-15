Маурицио Сарри возглавил «Челси», Владимир Путин посетит финал чемпионата мира. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сарри

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июля.

1. Тома Менье забил самый быстрый гол Бельгии на чемпионатах мира

Бельгиец на четвертой минуте открыл счет в матче со сборной Англии за третье место.

2. Жоржиньо стал новым игроком «Челси»

Соглашение рассчитано на пять лет.

3. Стало известно, сколько получили клубы российской Премьер-Лиги за участие игроков на ЧМ

Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив».

4. Маурицио Сарри возглавил «Челси»

Зарплата Сарри составит около 6 миллионов евро.

5. Владимир Путин будет присутствовать на финальной игре ЧМ-2018

Также президент примет участие в награждении победителя турнира.

Фото: Официальный сайт «Челси»

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