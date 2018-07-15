Маурицио Сарри возглавил «Челси», Владимир Путин посетит финал чемпионата мира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июля.
1. Тома Менье забил самый быстрый гол Бельгии на чемпионатах мира
Бельгиец на четвертой минуте открыл счет в матче со сборной Англии за третье место.
2. Жоржиньо стал новым игроком «Челси»
Соглашение рассчитано на пять лет.
3. Стало известно, сколько получили клубы российской Премьер-Лиги за участие игроков на ЧМ
Среди российских клубов больше всех заработал «Локомотив».
4. Маурицио Сарри возглавил «Челси»
Зарплата Сарри составит около 6 миллионов евро.
5. Владимир Путин будет присутствовать на финальной игре ЧМ-2018
Также президент примет участие в награждении победителя турнира.
Фото: Официальный сайт «Челси»