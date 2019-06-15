Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ювентусом», «Реал» подписал 18-летнего японца, Диего Марадона покинул пост тренера «Дорадос». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июня.

1. Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о компенсации за переход тренера.

2. «Реал» подписал 18-летнего японца

До этого «японский Месси» несколько лет играл в системе «Барселоны».

3. Диего Марадона покинул пост тренера мексиканского «Дорадос»

У аргентинца проблемы со здоровьем, необходимо хирургическое вмешательство.

4. «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро

При этом португальский клуб уже договорился с игроком об условиях контракта.

5. Сердар Азмун попал в сферу интересов «Лацио»

Нападающего «Зенита» называют приоритетным вариантом для римлян.

Фото: Global Look Press

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