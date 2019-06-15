Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ювентусом», «Реал» подписал 18-летнего японца, Диего Марадона покинул пост тренера «Дорадос». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 июня.
1. Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о компенсации за переход тренера.
2. «Реал» подписал 18-летнего японца
До этого «японский Месси» несколько лет играл в системе «Барселоны».
3. Диего Марадона покинул пост тренера мексиканского «Дорадос»
У аргентинца проблемы со здоровьем, необходимо хирургическое вмешательство.
4. «Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Порту» за 8 млн евро
При этом португальский клуб уже договорился с игроком об условиях контракта.
5. Сердар Азмун попал в сферу интересов «Лацио»
Нападающего «Зенита» называют приоритетным вариантом для римлян.
Фото: Global Look Press