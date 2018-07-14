Маурицио Сарри планирует купить в «Челси» Игуаина, Ругани и Алиссона

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри определился с трансферными целями. Итальянский специалист сегодня подписал контракт с английским клубом.
Но СМИ уже очертили круг потенциальных новичков лондонского клуба.
Помимо хавбека «Наполи» Жоржиньо, Сарри намерен подписать еще как минимум троих футболистов.
По информации Sky Sport Italia, 59-летний итальянец хочет видеть в «Челси» двух игроков «Ювентуса», с которыми ему уже довелось поработать ранее, – нападающего Гонсало Игуаина и защитника Даниэле Ругани.
Потенциальная сумма трансфера Игуаина оценивается в 60 миллионов евро, Ругани – в 40 млн.
Также «Челси» готов включиться в борьбу за голкипера «Ромы» Алиссона, если команду решит покинуть Тибо Куртуа.
Римляне не планируют расставаться с бразильским вратарем за сумму меньше 70 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia