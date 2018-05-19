Маурицио Сарри не заинтересован в работе в «Зените»

Автор: Евгений Морозов 0

Маурицио Сарри

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри пока не принял решение о своем будущем. Но в России он работать не желает.

На этой неделе состоялась встреча тренера с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, на которой были разрешены недопонимания между ними.

Тем не менее 59-летний специалист все же склоняется покинуть команду и опасается, что многие ее лидеры, включая Марека Гамшика, Хосе Кальехона, Рауля Альбиоля, Дриса Мертенса и Жоржиньо, могут уйти.

Итальянские СМИ пишут, что работа в «Зените», несмотря на зарплату в 9 миллионов евро в год, Сарри не интересует, однако вероятность его назначения в «Челси» сохраняется.

Руководство лондонского клуба может устроить тот факт, что итальянец не будет требовать полного контроля трансферной политики и претендовать на традиционную для Англии роль менеджера «синих».

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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