Маурицио Сарри может возглавить «Челси», Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 февраля.
1. Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом»
Полузащитник ЦСКА может вернуться в свою первую команду.
2. Маурицио Сарри может возглавить «Челси» после ухода Антонио Конте
Лондонцы уже начали переговоры с нынешним тренером «Наполи».
3. Матч ЦСКА с «Црвеной Звездой» пройдет со зрителями
УЕФА удовлетворит апелляцию сербской команды.
4. «Кубань» могут объявить банкротом
Клуб отказывается погашать долги.
5. «Рубин» пожалуется на Алекса Сонга в ФИФА
Камерунец разорвал контракт с клубом в одностороннем порядке.
6. «ПСЖ» может заплатить 45-50 миллионов евро за голкипера «Ромы» Алиссона
Римляне хотят сохранить бразильца или продать его дороже, устроив аукцион между несколькими клубами.
7. Акт первый. Главные события дебютного дня на Кубке Легенд-2018
Еженедельник «Футбол» проследил за тем, как московская публика встречала футбольных знаменитостей прошлого.
Фото: Сергей Дроняев