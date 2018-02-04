Маурицио Сарри может возглавить «Челси», Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 февраля.

1. Понтус Вернблум ведет переговоры с «Гетеборгом»

Полузащитник ЦСКА может вернуться в свою первую команду.

2. Маурицио Сарри может возглавить «Челси» после ухода Антонио Конте

Лондонцы уже начали переговоры с нынешним тренером «Наполи».

3. Матч ЦСКА с «Црвеной Звездой» пройдет со зрителями

УЕФА удовлетворит апелляцию сербской команды.

4. «Кубань» могут объявить банкротом

Клуб отказывается погашать долги.

5. «Рубин» пожалуется на Алекса Сонга в ФИФА

Камерунец разорвал контракт с клубом в одностороннем порядке.

6. «ПСЖ» может заплатить 45-50 миллионов евро за голкипера «Ромы» Алиссона

Римляне хотят сохранить бразильца или продать его дороже, устроив аукцион между несколькими клубами.

7. Акт первый. Главные события дебютного дня на Кубке Легенд-2018

Еженедельник «Футбол» проследил за тем, как московская публика встречала футбольных знаменитостей прошлого.

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1